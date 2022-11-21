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В России планируют строить дома с терминалами для посадки дронов

07:51, 21.11.2022
В России планируют строить дома с терминалами для посадки дронов
Фото: Максим Кокунин

В России может начаться активное строительство домов с терминалами для посадки воздушных беспилотников, поручение предоставить в правительство РФ предложения по введению в эксплуатацию таких зданий подписал вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Поручено подготовить предложения, предполагающие увеличение в трехлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов.

Фото: realnoevremya.ru

В Минстрое указали, что для этого необходимы критерии размещения терминальной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в домах. Также нужно будет дополнить регламенты строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, пишут «Известия».

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Маргарита Головатенко
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