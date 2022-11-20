Участников второго этапа соревнований «Игры дружбы» в Казани приветствовали Чернышенко и Матыцин

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани стартовал второй этап международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы». Участников приветствовали заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин, а также Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

— Игры дружбы» уверенно набирают популярность среди спортсменов и болельщиков. Представительный состав участников гарантирует зрелищные соревнования, а также обеспечивает сохранение высокого уровня конкуренции. Сформирован призовой фонд соревнований пловцов в сумме 3,14 млн.рублей. Их распределят между собой мужчины и девушки, которые войдут в двадцатку лучших по очкам FINA на «Играх дружбы», а также тренеры команд, победивших в командном зачете, — заявил Матыцин.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Во втором этапе соревнований принимают участие 1 146 спортсменов из 22 стран мира. Для отличившихся атлетов подготовили 84 медали и два кубка.

— Российские спортсмены всегда славились не только блестящей физической формой, но и силой духа. Сегодня в стране многое делается для того, чтобы поддержать наших атлетов, и «Игры дружбы» — достойная альтернатива. Казань неоднократно принимала спортивные соревнования разных масштабов, поэтому в столице Татарстана будут созданы все необходимые условия, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, — отметил Минниханов.

Второй этап турнира «Игры дружбы» начался 10 ноября и завершится 25.

Вчера сообщалось, что дети мобилизованных жителей Казани в сопровождении взрослых смогут бесплатно посетить II этап международного соревнования по плаванию «Игры дружбы». Для этого нужно предъявить карту «Батыр».



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Елизавета Пуншева