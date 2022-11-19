С 22 по 28 ноября в Казани ограничат движение по улице Декабристов
В Казани с 22 по 28 ноября ограничат движение по улице Декабристов, сообщает мэрия города.
Ограничения связаны с устройством сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации по объекту.
В мэрии Казани сообщили, что для движения транспорта будет частично закрыт участок между домами №180 по улице Декабристов и №8 по улице Королева.
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