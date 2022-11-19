Новости общества

23:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С 22 по 28 ноября в Казани ограничат движение по улице Декабристов

22:29, 19.11.2022
С 22 по 28 ноября в Казани ограничат движение по улице Декабристов
Фото: kzn.ru

В Казани с 22 по 28 ноября ограничат движение по улице Декабристов, сообщает мэрия города.

Ограничения связаны с устройством сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации по объекту.

В мэрии Казани сообщили, что для движения транспорта будет частично закрыт участок между домами №180 по улице Декабристов и №8 по улице Королева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также