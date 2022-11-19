Ректор КГАСУ удостоен звания заслуженного работника высшей школы
Президент России Владимир Путин удостоил ректора Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашита Низамова почетного звания заслуженного работника высшей школы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
— Присвоить почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Низамову Рашиту Курбангалиевичу — ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», Республика Татарстан, — говорится в документе.
Рашит Низамов — профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана. Он родился 23 мая 1957 года в Буинске, окончил КИСИ по специальности «Производство строительных изделий и конструкций». Ректором КГАСУ стал в 2008 году.
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