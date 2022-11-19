Новости общества

12:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ректор КГАСУ удостоен звания заслуженного работника высшей школы

10:45, 19.11.2022
Ректор КГАСУ удостоен звания заслуженного работника высшей школы
Фото: rector.kgasu.ru

Президент России Владимир Путин удостоил ректора Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашита Низамова почетного звания заслуженного работника высшей школы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

— Присвоить почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Низамову Рашиту Курбангалиевичу — ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», Республика Татарстан, — говорится в документе.

Фото: rector.kgasu.ru

Рашит Низамов — профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана. Он родился 23 мая 1957 года в Буинске, окончил КИСИ по специальности «Производство строительных изделий и конструкций». Ректором КГАСУ стал в 2008 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
ОбществоВластьОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также