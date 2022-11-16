RT: замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении

Замглавы Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, сообщает RT со ссылкой на источник.



Статус Губаревой на данный момент неизвестен, уточнил изданию собеседник, знакомый с ситуацией.

Сегодня муж замглавы Херсонской области, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев сообщил, что жена перестала выходить на связь со вчерашнего дня:

— Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться [Владимиру] Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны.

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Маргарита Головатенко