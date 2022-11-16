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Башкирия обогнала Татарстан в национальном рейтинге научно-технологического развития

10:11, 16.11.2022
Башкирия обогнала Татарстан в национальном рейтинге научно-технологического развития
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занял пятое место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год. Его представили на заседании комиссии по научно-технологическому развитию и Государственного совета по науке.

Полностью топ-10 выглядит так:

  1. Москва.
  2. Санкт-Петербург.
  3. Томская область.
  4. Башкирия.
  5. Татарстан.
  6. Новосибирская область.
  7. Свердловская область.
  8. Ульяновская область.
  9. Московская область.
  10. Нижегородская область.

Напомним, сформировать рейтинг поручил президент России Владимир Путин.

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