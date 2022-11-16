Башкирия обогнала Татарстан в национальном рейтинге научно-технологического развития
Татарстан занял пятое место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов за 2021 год. Его представили на заседании комиссии по научно-технологическому развитию и Государственного совета по науке.
Полностью топ-10 выглядит так:
- Москва.
- Санкт-Петербург.
- Томская область.
- Башкирия.
- Татарстан.
- Новосибирская область.
- Свердловская область.
- Ульяновская область.
- Московская область.
- Нижегородская область.
Напомним, сформировать рейтинг поручил президент России Владимир Путин.
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