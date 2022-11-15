В понедельник фондовые индексы США продолжили свое падение

В минувший понедельник фондовые индексы США из-за денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) продолжили падать. Так, S&P500 потерял 0,9%, Dow Jones — 0,6%. Сильнее всего упал высокотехнологичный индекс NASDAQ — на 1,1%.

Аналитики связывают ухудшение на американских фондовых рынках с заявлениями ФРС. Регулятор пока не видит оснований для снижения денежно-кредитной политики и помимо замедления инфляции ждет других положительных данных перед снижением ключевой ставки.

Фото: pxhere.com

Вместе с этим после встречи глав США и КНР акции Азиатско-Тихоокеанского региона обозначили рост. Так, широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index сегодня вырос на 1,7%, еще сильнее прибавил гонконгский Hang Seng — 3,6%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Component выросли на 1,3% и 1,6% соответственно. Наименьший рост зафиксирован у японской Nikkei — 0,2%.

Инвестиции в $4,1 млрд от Уоррена Баффета в активы Taiwan Semiconductor Manufacturing привели к росту их акций более чем на 6%. Всего за минувший квартал Berkshire Hathaway американского бизнесмена потратила на покупку ценных бумаг $9 млрд, треть из которых ушла на покупку акций энергетических компаний. Тем не менее крупнейшую долю в портфеле Баффета все еще занимает Apple.

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Артем Гафаров