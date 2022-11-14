Главное о коронавирусе на 14 ноября: рост числа госпитализаций в Татарстане, в Москве достаточно ПЦР-тестов

В Татарстане за неделю заболеваемость снизилась на 19%

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 103 человек. Всего на 14 ноября в республике зарегистрировано 189 124 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 186 085 человек, за минувшие сутки — 107. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 9 человек.

В Татарстане с 7 по 13 ноября коронавирусом заразились 760 человек. Это на 19% меньше, чем за предыдущую неделю. С 31 октября по 6 ноября в Татарстане коронавирусом заболели 936 человек. Это первая за продолжительное время неделя, за которую выявили менее 1 тысячи случаев заражения COVID-19. С 24 по 30 октября выявили 1 001 заболевшего.



За указанную неделю в больницы попали 196 человек, заразившихся COVID-19. Это на 5 пациентов больше, чем за предыдущие семь дней. До этого на протяжении шести недель в Татарстане наблюдалось снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, с 24 по 30 октября в больницах оказались 215 заболевших, а с 31 октября по 6 ноября — 191.

Фото: realnoevremya.ru

Юлия Шойгу заявила о нахождении методов борьбы с психологическими последствиями коронавируса

За последние сутки в России выявили 4 578 случаев коронавируса, выздоровели 4 460 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 504 530, а выздоровевших — до 20 905 977. Госпитализировали за сутки 494 человека. Умер за сутки 61 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 391 085 человек.

В пресс-службе московского департамента здравоохранения опровергли информацию о том, что в столичных поликлиниках экономят ПЦР-тесты. Ранее Telegram-каналы сообщали, что медучреждения Москвы экономили ПЦР-тесты, из-за чего на данный момент образовался слишком большой запас.

В Москве на прошлой неделе выявили на 30% больше случаев заболевания, чем на предыдущей. Такая тенденция наблюдается впервые с начала сентября. С 7 по 13 ноября в столице выявлено 6 063 заразившихся, а за предшествующие 7 дней — 4 655.

В России заболеваемость коронавирусом за прошлую неделю снизилась на 10% по сравнению с предшествующей. 36 102 случая заражения с 7 по 13 ноября против 40 125 с 31 октября по 6 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала, что психологическому сообществу удалось найти методы борьбы с негативными психологическими последствиями коронавируса. По ее словам, COVID-9 является нейротропным заболеванием, из-за чего многие сталкиваются с последствиями, которые не возникают после ОРВИ или простуды.

В Мадриде прошел протест против политики министерства здравоохранения

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 635 166 381 раз, 6 610 136 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 997 389). На второй строчке — Индия (44 666 924), на третьей — Франция (37 288 432), на четвертой — Германия (36 033 395), на пятой — Бразилия (34 908 198).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 074 485). За ними следуют Бразилия (688 656), Индия (530 532), Россия (383 134, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 430).



За время пандемии было сделано 12 856 500 298 инъекций вакцины против коронавируса.



Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Джо Байден преодолел пандемию коронавируса в стране. Так она аргументировала свое мнение о том, что ему стоит выдвигаться на второй президентский срок в 2024 году. Кроме того, Пелоси подчеркнула, что Байден создал 10 миллионов рабочих мест.

Фото: commons.wikimedia.org

В Мадриде прошла акция протеста против политики местного министерства здравоохранения. Она организована профсоюзами медицинских работников, левыми политическими партиями и некоторыми социальными группами. После начала пандемии коронавируса в городе началась острая нехватка медперсонала.



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Елизавета Пуншева