Из Крыма с любовью: «Золотая Балка» открыла в Казани первый фирменный бутик

В банкетном зале Adriana отеля Luciano прошел закрытый эногастрономический ужин для представителей татарстанского бомонда, приуроченный к открытию первого фирменного бутика крымских вин винодельни «Золотая балка». Легендарный крымский энолог и винодел Олег Репин ответил на вопросы об энокультуре и гастрономии, о древних традициях возделывания крымской лозы.

Мероприятие было посвящено открытию первого в Казани фирменного бутика крымских виноградных напитков от винодельни «Золотая балка». Это заведение несет в первую очередь просветительскую миссию — здесь можно узнать о разных терруарах, о том, как проходит путь от лозы до бокала, о крупных и мелких российских винодельнях, о разных типах их продукции. В бутике будут регулярно организовываться дегустации и лекции авторитетных сомелье и энологов.

На полках представлен полный ассортимент игристой и тихой продукции «Золотой Балки», а также других российских виноделен. Все они попадают на полки после отборочных дегустаций, которые проводят сомелье и винные эксперты.