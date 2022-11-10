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«Нефтехимик» проиграл «Северстали»

21:25, 10.11.2022
«Нефтехимик» проиграл «Северстали»
Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» проиграл «Северстали», встреча завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

На 10-й минуте первого периода счет в матче открыл форвард череповецкой команды Руслан Абросимов с передач Ильи Иванцова и Кирилла Пилипенко. На 17-й минуте первого периода преимущество удвоил Александр Петунин с передачи Александра Суворова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В концовке третьего периода окончательный счет установил форвард хозяев Давид Думбадзе, ударивший в пустые ворота.

Фото: ХК «Нефтехимик»

8 ноября «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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