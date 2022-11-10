«Нефтехимик» проиграл «Северстали»
«Нефтехимик» проиграл «Северстали», встреча завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.
На 10-й минуте первого периода счет в матче открыл форвард череповецкой команды Руслан Абросимов с передач Ильи Иванцова и Кирилла Пилипенко. На 17-й минуте первого периода преимущество удвоил Александр Петунин с передачи Александра Суворова.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В концовке третьего периода окончательный счет установил форвард хозяев Давид Думбадзе, ударивший в пустые ворота.
8 ноября «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3.
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