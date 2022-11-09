ВККС объявила конкурс на пост главы Верховного суда Татарстана

Фото: "Реальное время"/ Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Высшая квалифколлегия судей РФ дала старт «выборам» председателя Верховного суда Татарстана. Информация о начале конкурса на эту вакансию была опубликована сегодня в официальном издании правительства страны.



В сообщении указано: последний день приема документов от претендентов на этот пост — 9 декабря 2022 года.

Фото: vs.tat.sudrf.ru

Второй шестилетний срок полномочий действующего председателя Верховного суда РТ истекает весной будущего года. Эту должность Ильгиз Гилазов занял в апреле 2011 года по Указу президента страны, и в мае 2017-го глава государства поддержал позицию ВККС и повторно поручил ему возглавить татарстанский суд.