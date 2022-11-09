Учителя Татарстана начнут использовать онлайн-комплекс для проведения уроков профориентации

Учителя Татарстана начнут использовать для создания уроков профориентации интерактивный контентно-информационный мультимедийный онлайн-комплекс «Конструктор будущего». Функционал, разработанный в рамках Нацпроекта «Образование», уже доступен в личных кабинетах преподавателей на специальной платформе всероссийского проекта «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Уточняется, что данный комплекс — это инструмент, с помощью которого учителя смогут уменьшить свою привычную обязательную внеурочную нагрузку. Пользоваться новым функционалом смогут не менее 9 тысяч педагогов, которые стали участниками проекта «Билет в будущее» в качестве «навигаторов» в текущем году. Учителя-навигаторы из Татарстана в настоящее время проходят обучение и внедряют его возможности в образовательный процесс.

— Функционал, который мы разрабатывали с начала года, даст возможность учителям сделать процесс обучения более интерактивным, актуальным и воспринимаемым учениками средней и старшей школы. Важно, что этот способ внеурочного образования не потеряет в качестве и научном подходе. «Конструктор будущего» даст возможность педагогам-навигаторам со всей страны, которые являются проводниками школьников по профориентации в проекте «Билет в будущее», собрать полноценный урок по личному сценарию из готового, уже доступного на платформе контента, — рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Фото: realnoevremya.ru

Используя материал платформы: видео, графические элементы, интервью с профессионалами различных корпораций, тесты, игровые механики и квест, — учителя могут сформировать в личном кабинете «Конструктора будущего» 45-минутный урок. Общее количество возможных вариаций контента составляет около 5 тысяч, в зависимости от профилей и возрастов учеников, для которых проводится урок профориентации.

Стоит отметить, что в процессе подготовки контента создателям удалось проанализировать 36 профессиональных отраслей, провести 40 съемочных дней, записать около 90 интервью со специалистами VK, РЖД, Росатом и другими, а также создать более 5 часов видеоматериалов. В настоящее время на платформе доступно 67 роликов. В будущем набор видео сможет расширяться за счет добавления контента от региональных предприятий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», Кабмин Татарстана утвердил региональный проект по модернизации школьных систем образования в 2022—2026 годах. Координировать реализацию мероприятий будет Минобрнауки, а на них только в этом году потратят 3,8 миллиарда рублей, 2,3 миллиарда из которых выделяет федеральный бюджет, а 1,5 миллиарда — бюджет республики. В дальнейшем финансирование будет определяться при составлении бюджета на соответствующий год.

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Максим Кокунин