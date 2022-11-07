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Новым руководителем «Горэлектротранспорта» в Нижнекамске стал Эдуард Шайдуллин

09:14, 07.11.2022
Новым руководителем «Горэлектротранспорта» в Нижнекамске стал Эдуард Шайдуллин
Фото: getnk.ru (Шайдуллин Эдуард Шаукатович)

Эдуард Шайдуллин назначен на пост генерального директора МУП «Горэлектротранспорт». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Рамиль Муллин.

Муллин также проводил прежнего директора организации Рафаила Хабибуллина. Он занимал эту должность с 2002 года, а с 2015 года является заместителем главы Нижнекамского района.

— Рафаэль Исмагилович 20 лет возглавлял наш «Горэлектротранспорт», который вывел предприятие на одно из лучших мест не только в республике, но и в России в целом. Это человек, который с любовью всегда относился к своей работе, к тому, что он делает. Сегодняшний «Горэлектротранспорт» — это семь трамвайных маршрутов. Ежедневно перевозят порядка 26 тысяч человек, — сказал Муллин.

Фото: скриншот прямой трансляции «делового понедельника» в Нижнекамске

Эдуард Шайдуллин работает на предприятии с 2020 года. До назначения на новую должность занимал пост главного инженера.

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Максим Кокунин
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