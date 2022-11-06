На въезде в Казань образовалась пробка длиной почти 4 километра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня вечером на въезде в Казань по Мамадышскому тракту образовалась пробка длиной почти 4 километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднение движения начинается от Самосыровского кладбища и заканчивается у автобусной остановки «Магазин «Эдельвейс» возле дома по адресу: ул. Рашида Нежметдинова, 2а.

В целом дорожная ситуация по городу оценивается в два балла. Заторы отмечаются на участках: пересечение улиц Даурской и Павлюхина; Большой Крыловки и Краснококшайской; улица Маршала Чуйкова.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Вчера в городе на трассе М-7 образовалась пробка, растянувшаяся более чем на 5 километров. Пробка тянулась от жилого массива Займище до поселка Залесный.

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Максим Кокунин