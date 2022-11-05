В Казани на трассе М-7 растянулась пробка более чем на 5 км

Фото: скриншот/"Яндекс.Карты"

В Казани на трассе М-7 наблюдается пробка, растянувшаяся более чем на 5 километров, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробка тянется от жилого массива Займище до поселка Залесный. Пробка на 2 км наблюдается рядом — на Залесной улицы в сторону Горьковского шоссе.

В целом вечером в субботу на дорогах города наблюдается спокойная дорожная ситуация, пробки 2 балла.

3 ноября на Сибирском тракте около жилого массива Нагорный в Советском районе Казани КАМАЗ сбил светофор, в связи с чем по направлению в город образовалась пробка, которая держалась более 4 часов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко