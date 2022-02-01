В Челнах мужчина получил ожоги ног при возгорании самогонного аппарата в частном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах в одном из частных домов в переулке Наратлык загорелся самогонный аппарат в подвале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В результате инцидента пострадал мужчина 1979 года рождения, он получил ожоги ног. Его госпитализировали в БСМП Челнов. Площадь пожара составила 3 кв. м.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В январские праздники в Казани в одной из квартир на пятом этаже дома по ул. Нурсултана Назарбаева, 66 произошел хлопок. Предположительно, его причиной могли стать пары от самогонного аппарата. В результате хлопка оказался поврежден стеклопакет и две межкомнатные перегородки.



Татьяна Леухина