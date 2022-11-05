В Татарстане 25,5 тысячи семей оформили выплаты на первенца

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане более 25,5 тысячи семей оформили выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка. Это стало возможным, поскольку республика участвует в национальном проекте «Демография», сообщили в пресс-службе Минтруда региона.



В Минтруда напомнили, что семья, в которой родился первенец, может подать заявление на ежемесячную денежную выплату на портале госуслуг или в отделении Республиканского центра материальной помощи по месту регистрации.

Выплаты предоставляют до достижения ребенком возраста 3 лет. Размер финансовой помощи — 11 476 рублей, что равно величине прожиточного минимума для детей в Татарстане на 2022 год.

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Маргарита Головатенко