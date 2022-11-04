В Казани проходит крестный ход в честь иконы Божией Матери

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана проходит крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери. В день праздника чудотворного образа верующие пройдут от Благовещенского храма Казанского кремля до собора Казанской иконы Божией Матери.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с прихожанами священнослужители пронесут образ Богородицы до места ее обретения. Помогать не потеряться участникам шествия на протяжении всего маршрута будут волонтеры, а за безопасностью наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По завершении крестного хода в соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничная служба.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров