В Татарстане отменен оправдательный приговор фигурантам дела о массовой драке

На новое рассмотрение в Зеленодольский суд направлено дело шести обвиняемых в массовой драке в баре «Пена» под Казанью. Верховный суд РТ удовлетворил апелляционное представление прокуратуры об отмене полного оправдания пяти фигурантов дела с вынесением обвинительного приговора лишь одному подсудимому. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Как выяснило «Реальное время», суд первой инстанции пришел к выводу, что орудия преступления — камни — пять гостей бара не применяли, лишь использовали для устрашения, предварительного сговора между ними не было, и незаконно оправдал пятерку обвиняемых по эпизоду группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). А еще — исключил из обвинения эпизод с умышленным повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК), когда владелец бара заявил о незначительности ущерба.

Напомним, драка в баре «Пена» в поселке Васильево Зеленодольского района произошла в ночь на 15 марта 2020 года. По версии следствия и обвинения, подсудимые из хулиганских побуждений, используя молоток и камни, напали на 13 отдыхавших в заведении мужчин и женщин, двое из которых получили травмы. Кроме того, злоумышленники повредили имущество заведения, причинив владельцу ущерб на сумму 9,5 тыс. рублей.

Верховный суд в апелляции отменил и оправдание пятерки обвиняемых, и осуждение шестого участника драки, который нападал с молотком. Ранее по этому делу он получил условный срок в 2 года за хулиганство с применением насилия к гражданам или угрозой его применения.

Ранее Зеленодольский суд вынес приговор о массовой драке у местного кафе «GO/Блин» в ночь на 9 января 2021 года. 17 из 19 подсудимых получили по приговору реальные сроки, однако за решеткой остался лишь один — остальные свое отсидели за время ареста, сообщили в пресс-службе суда.