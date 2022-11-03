В Казани бывший глава фирмы «Тафлекс» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в 36 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего экс-руководителя ООО «Тафлекс». Его будут судить за уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ) на общую сумму в 36,6 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в 2018—2019 годах подсудимый с целью уклонения от уплаты налогов умышленно включил заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 82 контрагентами в декларации и иные документы, которые затем передал в налоговую инспекцию.

Вместе с этим Следственное управление СК России по Татарстану завершило расследование уголовного дела в его отношении. Теперь оно направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в 2019 году Кировский райсуд Казани рассмотрел дело 50-летнего директора и единственного акционера ЗАО «Тафлекс» Андрея Герасимова. Прокуратура обвиняла его в преднамеренном банкротстве и легализации имущества, добытого преступным путем.



Вину бизнесмен не признал, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2014—2015 годах с целью преднамеренного банкротства ЗАО обвиняемый произвел безвозмездное отчуждение семи единиц производственного оборудования стоимостью 53 млн рублей, что повлекло неспособность ЗАО удовлетворить требования кредиторов и уплатить более 3 млн рублей налогов. В итоге компания была признана банкротом.

Имущество, по версии следствия, получила некая аффилированная организация и в дальнейшем с целью его легализации продала уже ООО «Тафлекс», также подконтрольному бизнесмену.

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Максим Кокунин