В Актанышском районе Татарстана нашли тело пропавшего без вести рыбака

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Актанышском районе Татарстана 3 ноября обнаружили тело рыбака 1990 года рождения, считавшегося без вести пропавшим. Погибший зарегистрирован в городе Аша Челябинской области. Тело извлекли в 50 метрах от берега с глубины 5 метров и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Рыбака искали в течение пяти дней. Все это время к поискам пропавшего привлекали спасателей-водолазов поисково-спасательной службы и волонтеров. Ближе к вечеру 31 октября при осмотре акватории спасатели обнаружили ПВХ-лодку с мотором, прибившуюся к камышам на правом берегу реки Белой.

В Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Татарстану напомнили, что риски происшествий на воде повышаются в период межсезонья. Этому способствуют ветер, порой шквалистый, высокая волна и ежедневное понижение температуры воды. При падении с маломерного судна возрастает риск гибели от переохлаждения. Сейчас температура воды — уже около 6 градусов, она понижается с каждым днем.

В октябре 71-летний житель села Старое Тябердино Кайбицкого района ушел на рыбалку на местный пруд, но вечером домой он не вернулся. Позже его тело наши спасатели. По предварительным данным, рыбачивший мужчина поскользнулся и упал в воду. Рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти ему на помощь.



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Маргарита Головатенко