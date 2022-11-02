В Челнах создают мобилизационный отдел и сектор гражданской обороны и защиты населения

В Набережных Челнах создают мобилизационный отдел и сектор гражданской обороны и защиты населения, сообщили в пресс-службе администрации Набережных Челнов.



Отдел будет осуществлять полномочия в сфере мобилизационной подготовки, мобилизации, а сектор ГО и ЧС — полномочия в сфере профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и др.

На увеличении штатной численности решение не скажется, отметили в исполкоме.

Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах остатки городского бюджета решили направить на поддержку призванных в ходе частичной мобилизации и их семей. 12 миллионов рублей в автограде выделили на новогодние мероприятия и подарки для детей из малообеспеченных семей, сотрудников муниципальных учреждений, а также мобилизованных. Еще 20 миллионов направили на оплату детских садов для детей горожан, призванных в ходе частичной мобилизации.

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Маргарита Головатенко