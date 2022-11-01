Верховный суд Татарстана получил письмо от обвиняемого Алексея Семина из Франции

Сегодня Верховный суд РТ приступил к рассмотрению прокурорского представления по уголовному делу бенефициара ASG Алексея Семина. В начале заседания адвокат заочно обвиняемого Марат Мухтаров передал суду заявление своего клиента, отправленное накануне по электронной почте, передает с места журналист «Реального времени».



Из оглашенного председательствующим судьей письма следовало — о дате, месте и времени заседания проживающий во Франции Алексей Семин извещен, но участвовать в нем не будет, защиту своих интересов доверяет адвокату.

Апелляционной инстанции предстоит оценить решение Приволжского райсуда Казани, который 7 сентября признал незаконным постановление СК о розыске Семина. Прокуратура оспорила это решение, и эту позицию сегодня в Верховном суде республики поддержала старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина, также сообщив, что о дате рассмотрения узнала лишь в прошлую пятницу.

Суд посчитал необходимым дать сторонам дополнительное время на подготовку и объявил перерыв в заседании.

Напомним, по версии СК, при выполнении работ по восстановлению в Казани были умышленно повреждены «Номера Михайлова» (ул. Лобачевского, 3/24), где когда-то проживал актер Василий Качалов, и федеральный памятник культурного наследия — комплекс Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, 17). И сделано это было в нарушение охранных обязательств, заключенных между Минкультом РТ и ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» (входит в структуру ASG). Дело расследуется с августа 2021 года, этим летом Семин получил статус заочно обвиняемого и разыскиваемого в РФ и странах СНГ. В его заочном аресте суды двух инстанций отказали.

Подробнее о новых поворотах «дела реставраторов» — в материале «Реального времени».