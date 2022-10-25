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Информационную систему анализа видеопотока в Татарстане модернизируют за 4,7 миллиона рублей

00:31, 25.10.2022
Информационную систему анализа видеопотока в Татарстане модернизируют за 4,7 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане модернизируют информационную систему анализа видеопотока. На эти цели потратят почти 4,7 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Система напрямую связана с записями с городских камер видеонаблюдения. Она предназначена для централизации и обработки полученных с камер данных. Целью системы является повышение общего уровня безопасности в республике.

В рамках модернизации исполнителю предстоит обновить несколько отдельных компонентов системы. Кроме того, несколько других компонентов необходимо разработать с нуля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гарантийный срок выполненных работ должен составлять 12 месяцев. Все внесенные изменения не должны нарушать функционал системы.

Также в Татарстане модернизируют ряд других информационных систем. В их число входят: «Электронное здравоохранение Республики Татарстан», «Электронное образование Республики Татарстан» и другие.

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Елизавета Пуншева
ТехнологииITОбществоИнфраструктура Татарстан

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