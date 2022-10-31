В Казани в два раза выросло число выявленных наркопреступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани выросло число зарегистрированных наркопреступлений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления МВД России по городу Надир Закиров.



— Вдвое больше выявлено наркопреступлений. В том числе значительно возросло число выявленных фактов сбыта. На территории города из незаконного оборота изъято 166 кг наркотических средства, — доложил он.

Надир Закиров рассказал, что в Казани удалось перекрыть пять каналов поставки наркотиков. Из них четыре — непосредственно для их распространения в столице Татарстана.

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— К уголовной ответственности привлечено 614 граждан. еще 2 763 человека привлечены к административной ответственности, — уточнил он.

Напомним, по данным Генпрокуратуры России, в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 4 079 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По их количеству республика занимает 8-е место среди регионов страны.



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Татьяна Демина