Запорожский Мелитополь получил четыре фуры гуманитарной помощи

Фото: администрация Мелитополя

В город Мелитополь Запорожской области пришли четыре фуры гуманитарной помощи. Их доставили в городской логистический центра «Мы вместе с Россией». Среди привезенных продуктов мука, сгущенка, макароны и другие товары.

Кроме того, сегодня раздача гуманитарной помощи льготным категориям граждан прошла в городе Алешки Херсонской области. Маломобильным, инвалидам, многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной и проживающим в зоне боевых действий раздавали продуктовые наборы. В администрации уточнили, что их можно получить в рабочие дни с 8 утра до 5 вечера.

Фото: администрация города Алешки

Помимо раздачи гуманитарной помощи, в решении продовольственного вопроса принимают участие и аграрии. Так, в Мелитополе 169 сельскохозяйственных производителя приняли участие в ярмарках на рынках города.

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Артем Гафаров