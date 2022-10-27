Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.
По его словам, одна из фундаментальных проблем на Украине заключается в сращивании «националистического движения и неофашистского, неонацистского».
Он отметил, что «невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами», это «фактически одно и то же».
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