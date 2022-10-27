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Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине

20:56, 27.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине
Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил о сращивании националистического и неонацистского движений на Украине.

По его словам, одна из фундаментальных проблем на Украине заключается в сращивании «националистического движения и неофашистского, неонацистского».

Он отметил, что «невозможно разделить сегодняшних так называемых ура-патриотов и националистов с бандеровцами», это «фактически одно и то же».

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко
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