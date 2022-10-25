В Иннополисе откроют центр компетенций научного центра «Газпрома»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» стало партнером особой экономической зоны «Иннополис». Компания планирует открыть там центр компетенций, который будет взаимодействовать с научно-производственными и IT-компаниями Татарстана.

Основным полем ее деятельности в Иннополисе станет создание интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении техническим состоянием и целостностью производственных объектов головной компании, сообщает аппарат вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова. Также она займется проектами в области развития технологий предиктивного моделирования и робототехники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ заключен с республикой впервые на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» — 2022.



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Татьяна Демина