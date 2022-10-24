Чернышенко рассказал Путину об «Играх будущего» в Казани

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал президенту России Владимиру Путину о международном проекте «Игры будущего», сообщает пресс-служба Кремля.



— Есть новый формат спортивных международных соревнований — «Игры будущего». Новый проект, который пройдет в Казани в марте 2024 года. Молодежный турнир кибер- и технических видов спорта. Такого не было еще никогда в мире, — отметил вице-премьер.

Фото: kremlin.ru

Столицу Татарстана объявили организатором проекта «Игр будущего» на Петербургском международном экономическом форуме в середине июня. Они включают соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital): объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, гонки дронов и другие.

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Маргарита Головатенко