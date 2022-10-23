Министр Италии: страну ждут серьезные экономические трудности

Италию ожидают серьезные экономические трудности в контексте украинского кризиса. Об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

— Это <...> требует единства всех политических сил и зрелости, которая позволит нам выйти из этого кризиса. На карту поставлена безопасность страны, — сказал Крозетто.



Правительство страны должно максимально сплотиться, чтобы пережить тяжелые экономические последствия, считает министр. Он также добавил, что главным приоритетом нового правительства является восстановление социально-экономической стабильности в стране.

— Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья сильно влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и часть производственной системы, — объяснил Крозетто.



Убыток экономики Евросоюза от энергетического кризиса к 21 сентября вплотную приблизился к отметке €500 млрд ($496 млрд).



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Илина Хакимова