Германия собирается поставить Украине очередной пакет помощи на €11 млн

Кабинет министров Германии сообщил о намерении поставить Украине очередной пакет помощи на €11 млн. Об этом передает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По заявлению немецкого СМИ, помощь включает в себя зимнее обмундирование, палатки и другое снаряжение. В частности, Украина получит 100 тысяч комплектов зимней одежды, десятки мобильных электрогенераторов, продовольствие. Отмечается, что в планах правительства ФРГ поставить все это «как можно скорее».

Напомним, что ранее Минэкономики ФРГ заявляло о выданных разрешениях на поставку Украине военной продукции в этом году на €775 млн. Так, киевские формирования получили военную технику, например, гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО Mars, зенитные установки и системы ПВО.

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Артем Гафаров