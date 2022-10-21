В Татарстане 56-летний мужчина подозревается в покушении на убийство сына

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении 56-летнего жителя Лениногорского района. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 18 октября к подозреваемому, проживавшему с женой в одном из сел Лениногорского района, приехал в гости 32-летний сын. В это время между супругами произошел конфликт, в который вмешался сын, после чего отец предложил тому уехать.

Гость замахнулся на подозреваемого табуретом, но мужчина отобрал его, а затем ударил сына ножом в грудь. В дальнейшем потерпевшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

В начале октября в Татарстане местного жителя осудили за пьяное покушение на убийство.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 апреля 2022 года в гости к подсудимому пришел 33-летний знакомый, с которым они стали распивать спиртное. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес гостю не менее 12 ударов в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший выбежал из дома, где потерял сознание и упал. А подсудимый позвонил в экстренные службы, сообщив, что во дворе его дома лежит человек. В дальнейшем потерпевший был доставлен в больницу.



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Максим Кокунин