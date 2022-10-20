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В Буинском районе Татарстана экологи ликвидировали свалку в 320 кв. м

07:14, 20.10.2022
В Буинском районе Татарстана экологи ликвидировали свалку в 320 кв. м
Фото: eco.tatarstan.ru

В адрес Заволжского территориального управления Минэкологии через систему «Народный контроль» поступило обращение жителей о незаконной свалке в селе Алькеево Буинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы осуществили оперативный выезд, в ходе которого факт природоохранного нарушения подтвердился. Площадь незаконного складирования отходов составила 320 кв. м, объем — 32 куб. м.

В адрес исполкома Исаковского сельского поселения было направлено предостережение об устранении нарушения. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в Тетюшском районе Татарстана по предписанию экологов были убраны две несанкционированные свалки общей площадью более 1 тыс. кв. метров.

Уточняется, что инспекторы Заволжского территориального управления во время экологического мониторинга выявили их в селах Малые Атряси и Большие Атряси. Площадь каждой из свалок составила более 510 кв. метров.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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