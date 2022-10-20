МИД обвинил Киев в целенаправленном минировании дорог между населенными пунктами

Вооруженные формирования Киева целенаправленно минируют дороги между населенными пунктами, территории вокруг жилых домов, медицинских и образовательных учреждений. Об этом заявил на заседании первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.

В результате страдают мирные граждане. А после этого киевский режим обвиняет российские подразделения в якобы неизбирательных ударах и гибели гражданского населения, передает «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны РФ

— С конца июля центр Донецка и его пригороды постоянно дистанционно минируются запрещенными противопехотными минами «лепесток». Они запрещены по конвенции о запрещении противопехотных мин, участником которой является Украина, но об этом никто не говорит, — уточнил он.

Воронцов заявил, что действия Киева прямо нарушают международное гуманитарное право, в частности Конвенцию о негуманном оружии, а также Конвенцию о запрещении противопехотных мин.

Вчера командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции на Украине генерал армии Сергей Суровикин дал интервью, в котором предупредил о возможном ракетном ударе по плотине Каховской ГЭС.



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Татьяна Леухина