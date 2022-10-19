В Тетюшском районе Татарстана убраны две свалки общей площадью в 1 тысячу кв. м

В Тетюшском районе Татарстана по предписанию экологов были убраны две несанкционированные свалки общей площадью более 1 тысячи кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Уточняется, что инспекторы Заволжского территориального управления во время экологического мониторинга выявили их в селах Малые Атряси и Большие Атряси. Площадь каждой из свалок составила более 510 кв. метров.

— Исполкомом Большеатрясского сельского поселения выявленные нарушения были оперативно устранены, — подчеркнули в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, вчера сообщалось, что в ходе экологического мониторинга Зеленодольского района инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили несанкционированную свалку по ул. Загородной.

Экологи направили запрос в Управление Росреестра по республике, чтобы определить собственника земельного участка, где зафиксировали свалку. Им оказался АО «ПО «Завод имени Серго».



Предприятие подлежит федеральному экологическому надзору. Все материалы направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора по Татарстану для принятия дальнейших мер административного реагирования.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин