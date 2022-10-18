В Казани завершился X музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

17 октября в ГБКЗ им. Сайдашева в Казани завершился X юбилейный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей».

Программа первого фестивального вечера была полностью посвящена творчеству Сергея Прокофьева — для зрителей Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского исполнил Симфонию № 3 и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром русского композитора. Солировал в концерте гениальный пианист, народный артист России Денис Мацуев. За дирижёрским пультом — заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Второй концерт порадовал ценителей классической музыки западноевропейской программой 19 века. Денис Мацуев вместе с ГАСО РТ и Юрием Ткаченко подарил казанской публике виртуозное исполнение Первого и Второго фортепианных концертов венгерского композитора Ференца Листа. Завершила фестиваль Симфония № 3 («Героическая») немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Ведущей концертов фестиваля выступила лектор Московской филармонии и музыковед Ирина Тушинцева.

«Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан — это достояние не только республики, но и всей страны. И это достояние нужно беречь и развивать. Александр Сладковский сделал великое дело, и в настоящее время ГАСО РТ, бесспорно, один из лучших оркестров в стране», — поделился своими впечатлениями после концерта Юрий Ткаченко.

фото предоставлены пресс-службой Государственного академического симфонического оркестра РТ