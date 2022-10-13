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В Роскомнадзоре опровергли информацию о восстановлении доступа к Instagram*

20:41, 13.10.2022
В Роскомнадзоре опровергли информацию о восстановлении доступа к Instagram*
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доступ к социальной сети Instagram* по-прежнему ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтвердил ограничение доступа к Instagram* на территории всей страны.

Фото: realnoevremya.ru

Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение операторами связи требований к работе, порядку установки и модернизации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), приводит ТАСС заявление ведомства.

В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа к Instagram* в России, поскольку соцсеть начала «хорошо себя вести».

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ранее заявлял, что Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им Meta** перестанет заниматься экстремистской деятельностью и извинится перед пользователями.

*соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда

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Татьяна Леухина
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