За сутки в Татарстане зарегистрировали 246 новых случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 246 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 43 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 13 октября в Татарстане зарегистрировано 184 292 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 177 363 человека, в том числе 482 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 004 татарстанца. Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 октября читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко