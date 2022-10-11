В Казани временно приостановили движение троллейбусов №2 и №7 из-за работ на Сибирском тракте

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

В Казани сегодня вечером приостановили движение троллейбусов, следующих по маршруту №2 и №7. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на Сибирском тракте, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Приблизительно восстановление движения займет час. Сообщается, что на остановке Нацархив наклонилась опора.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

В конце сентября на перекрестке улиц Лево-Булачная — Татарстан в Казани приостановили движение троллейбусов №2, 3, 5 и 7. Это было связано с ремонтно-восстановительными работами.



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Татьяна Леухина