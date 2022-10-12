Стоимость «мобилизационного набора» в России оценили в 7 тысяч рублей

Стоимость потребительских товаров, входящих в состав «мобилизационного набора», составила 7 009 рублей, за две недели снизившись на 7%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс», в котором эксперты сравнивали траты россиян на соответствующие товары за выходные 24—25 сентября и 8—9 октября.



В «мобилизационный набор» входят инструменты, аптечка, зубные принадлежности, автономные грелки и другие предметы первой необходимости.

В составе набора заметнее всего средний чек одной покупки увеличился на походные сидушки (на 24%, до 476 рублей), кусковое мыло (на 19%, до 204 рублей), тактические перчатки (на 16%, до 1 125 рублей), подшлемники (на 7%, до 578 рублей), зубную щетку (на 5%, до 217 рублей) и аптечки (на 1%, до 611 рублей).

Чек снизился по мультитулам (на 27%, до 1 329 рублей), комплекту одноразовых автономных грелок (на 19%, до 459 рублей), батарейкам (на 17%, до 224 рублей), фонарикам (на 11%, до 599 рублей), комплекту термобелья (на 6%, до 1 190 рублей).

Фото: realnoevremya.ru

На показатели спроса влияют индивидуальные потребности покупателей и наличие личных запасов в домохозяйствах.

30 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших российских маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. На подорожание этих товаров пожаловались граждане.

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Маргарита Головатенко