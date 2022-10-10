Экс-футболиста «Рубина» Мухаметшина приговорили к 1,5 года за организацию казино

Бывшего нападающего футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Мордовия» (Саранск) Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии общего режима за организацию подпольного казино.

Мухаметшина взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта. Сроки получили и три его подельника. Каждый из них должен выплатить штраф. В частности, Мухаметшин должен выплатить 800 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По версии следствия, с ноября 2017 года по 2020 год бизнесмены, объединившись в организованную преступную группу, незаконно проводили в Саранске и в Ковылкине азартные игры в специально арендованных для этих целей нежилых помещениях. По данным издания «Столица С», заключались «сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр». В целях маскировки «казино» выглядели внешне как легальные букмекерские конторы.



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