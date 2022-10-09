В Южной Корее открыли лабораторию для исследования темной материи

В столице Южной Корее Сеуле закончилось строительство лаборатории, задачей которой станет исследование темной материи и фундаментальных физических частиц, об этом написал Gismetio, ссылаясь на сообщение в газете «Чосон ильбо».

Согласно сообщению газеты, лаборатория стала самой глубокой в стране и расположена на глубине в 1 км. Такое глубокое размещение комплекса под землей необходимо для снижения фонового шума. В лаборатории ученые займутся изучением темной материи и фундаментальных физических частиц, таких как нейтрино.

Лаборатория получила название «Еми лэб» в честь горы в провинции Канвондо, под которой она построена. Ее площадь составляет примерно 3 тыс. кв. м, что делает ее шестой в мире среди подземных научных объектов по этому показателю.

Фото: Ринат Назметдинов

В создание проекта в период с 2017 года по настоящее время было потрачено около 21,6 млн долларов, свою работу лаборатория начнет уже в следующем году.

В Татарстане откроют шесть новых молодежных научных лабораторий. Их создадут на базе Казанского научного центра РАН, КФУ и Казанского энергоуниверситета. Работа данных лабораторий будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. В период 2021—2023 годов каждой из шести ежегодно будет выделяться по 14,9 млн рублей. Общий объем финансирования составит около 270 млн рублей.

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Илина Хакимова