В ДУМ Татарстана прошел пленум по вопросам религиозной деятельности в условиях мобилизации

В Духовном управлении мусульман Татарстана прошел пленум по вопросам осуществления религиозной деятельности в условиях частичной мобилизации, сообщили в ДУМ республики.



Муфтий Камиль хазрат Самигуллин рассказал о реализации мер по поддержке мобилизованных мусульман Татарстана. Он представил промежуточные результаты сбора средств на закупку и отправку халяльного продовольствия в зону СВО для солдат из республики.

Он отметил, что осуществляется шариатская консультация солдат и их близких по вопросам мобилизации и религиозной практики в военно-полевых условиях, в пунктах сбора мобилизованных солдат функционируют молельные комнаты, есть халяль-питание, мусульмане обеспечены карманными сборниками дуа и др.

Фото: dumrt.ru

В пунктах сбора мобилизованных солдат в Казани — в МВЦ «Казань Экспо», в танковом училище и на танковом полигоне — организовали отдельное халяльное питание для мусульман. Солдат обеспечивают халяльным питанием при поддержке одного из казанских кафе, отпускающих блюда по себестоимости, а еще ежедневно оплачивающих их неравнодушных мусульман.

Также муфтият республики подготовил специальные карманные сборники молитв для мобилизованных жителей Татарстана. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха. Солдатам также передадут еще одно издание в малом формате «Авыр вакытларда укыла торган догалар» («Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях») на татарском языке.



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Маргарита Головатенко