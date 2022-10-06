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Муфтият Татарстана подготовил для мобилизованных карманные сборники молитв

19:25, 06.10.2022
Муфтият Татарстана подготовил для мобилизованных карманные сборники молитв
Фото: dumrt.ru

Специальные карманные сборники молитв для мобилизованных жителей Татарстана — их выпустил муфтият республики, сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Татарстана.

— Книжки легко умещаются в ладони, а значит, они смогут всегда иметь их при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха и другого, — рассказали в муфтияте.

Фото: dumrt.ru

Солдатам также передадут еще одно издание в малом формате — «Авыр вакытларда укыла торган догалар» («Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях») на татарском языке.

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Маргарита Головатенко
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