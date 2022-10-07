Путин расширил полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прокуроры смогут обращаться в суд с исками о признании недействительными сделок, которые нарушают ответные санкционные меры, и сделок, вызывающих сомнения в их соответствии законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Фото: realnoevremya.ru

Также прокуроры смогут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине.



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Татьяна Леухина