Депутат Федот Тумусов поддержал инициативу о запрете кальянным заводить аккаунты в соцсетях

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею о запрете кальянным заводить аккаунты в соцсетях. Об этом он рассказал RT.

Тумусов считает, что такую рекламу для кальянных стоит запретить по той же причине, что и рекламу другой табачной продукции.

— Это (кальян, — RT) то же самое, что и курение табака. У нас закон говорит о вреде дыма для окружающих. Не о запрете курения, а именно о вреде табачного дыма для окружающих людей. Кальян, по сути, то же самое. Они дымом дышат, и человек, который рядом сидит, естественно, страдает от этого дыма. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить кальянным заниматься собственным продвижением с помощью социальных сетей. В социальных сетях можно найти многочисленные аккаунты подобных заведений, которые активно занимаются собственным продвижением. Информацию о них легко могут получить дети.

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Елизавета Пуншева