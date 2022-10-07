Депутат Госдумы предложил запретить кальянным заводить аккаунты в соцсетях

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить кальянным заниматься собственным продвижением с помощью социальных сетей. Свое обращение он направил главе ФАС России Максиму Шасколькому.

Сейчас в России запрещена реклама табака и табачной продукции в соответствии с целями государственной политики, направленными на сохранение здоровья граждан и популяризацию здорового образа жизни.

При этом в законе нет уточнения относительно продвижения кальянных, основным видом деятельности которых является реализация табачной продукции.

В социальных сетях можно найти многочисленные аккаунты подобных заведений, которые активно занимаются собственным продвижением. Информацию о них легко могут получить дети.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части запрета кальянным создавать и вести аккаунты в социальных сетях, — приводит RT текст обращения.

В конце сентября депутаты Госсовета Татарстана одобрили законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков и зажигалок.



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Татьяна Леухина