В Татарстане выявили 342 новых случая COVID-19

В Татарстане выявили 342 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 182 483.

66 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки, 504 татарстанца выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 176 147 человек. Зарегистрировано 2 004 случая смерти от COVID-19 за весь период.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Леухина