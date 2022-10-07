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В Татарстане выявили 342 новых случая COVID-19

11:05, 07.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 342 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявили 342 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 182 483.

66 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки, 504 татарстанца выздоровели. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 176 147 человек. Зарегистрировано 2 004 случая смерти от COVID-19 за весь период.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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