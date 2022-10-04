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В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию диоксида азота

23:32, 04.10.2022
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию диоксида азота
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенный уровень диоксида азота зафиксировал пункт наблюдения №7 на ул. Декабристов, 183. Концентрация вещества составила 0,256 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Результаты мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 3 октября по 7 часов 4 октября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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