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Рустам Минниханов поздравил коллектив «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве с победой в чемпионате России

18:35, 03.10.2022
Рустам Минниханов поздравил коллектив «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве с победой в чемпионате России
Фото: hcdinamo-kazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил коллектив «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве с победой в чемпионате России. Поздравление адресовано в том числе главному тренеру команды «Динамо-Ак Барс» Араику Марагяну, руководителю администрации президента республики Асгату Сафарову и председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Евгению Королькову.

— В 20-й раз вы сумели продемонстрировать высокий уровень мастерства и сделать это, как и подобает такому случаю, поистине триумфально — досрочным завоеванием золота и установлением нового рекорда, — сказано в тексте правительственной телеграммы.

Фото: hcdinamo-kazan.ru

Минниханов отметил, что лидерство команды в отечественном первенстве — результат профессионализма всех игроков, тренерского штаба и руководства клуба.

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Маргарита Головатенко
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